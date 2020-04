L’Azerbaïdjan a violé à plus de 170 reprises le cessez-le-feu la semaine dernière à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh

La semaine écoulée, du 29 mars au 4 avril, les forces de l’Azerbaïdjan ont violé à plus de 170 reprises le cessez-le-feu à la frontière arméno-azérie en Artsakh. Plus de 1 300 projectiles de diverses dimensions furent tirés sur les positions arméniennes frontalières a indiqué le ministère de la Défense de la République de l’Artsakh. L’Armée arménienne continue néanmoins de ne pas répondre à ces tirs et de n’agir qu’en cas de nécessité pour faire taire l’ennemi. L’Armée arménienne qui contrôle pleinement la situation aux frontières de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan