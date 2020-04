Robert Kotcharian est sorti de l’hôpital pour retourner en détention

Robert Kotcharian, l’ancien président arménien jugé pour coup d’État, a été ramené en prison vendredi après avoir passé plus de trois semaines à l’hôpital.

Kotcharian avait été transféré au centre médical d’Erebuni à Erevan le 9 mars. Son porte-parole avait expliqué à ce moment-là qu’il souffrait de fluctuations de la pression artérielle et avait besoin d’un examen médical approfondi.

Selon l’un des avocats de Kotcharian, maître Hovannes Khudoyan, les médecins d’Erebuni ont amélioré l’état de l’ancien président, mais pensent qu’il doit subir d’autres traitements et rester sous surveillance médicale.

S’adressant au (...)