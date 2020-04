Arsen Julfalakyan : Je n’ai encore rien décidé, mais il y a une grande envie de se battre pour atteindre Tokyo

« Comme il n’y a pas de dates limites claires pour les Jeux olympiques en ce moment, je n’ai pas encore décidé si je continuerai à participer aux Jeux olympiques », a déclaré à ArmSport le champion du monde de lutte gréco-romaine et champion d’Europe, médaillé d’argent aux Jeux olympiques Arsen Julfalakyan.

Il convient de rappeler que le CIO a annoncé que les Jeux Olympiques se tiendraient en 2021, mais il n’y a pas encore de dates spécifiques pour les Jeux. Selon la décision du staff technique de l’équipe arménienne de lutte gréco-romaine, Karapet Chalyan devait participer à la catégorie des 77 kg à Tokyo 2020. Arsen Julfalakyan participe également dans la même catégorie de poids.

"Je dois attendre que les délais soient clarifiés, puis parler à mes entraîneurs et aux membres de ma famille. Nous discuterons, nous comprendrons combien il est commode de continuer à travailler avec un horaire aussi chargé pendant un an et demi, de rester dans le sport et en même temps de le faire avec qualité. En ce moment, bien sûr, il y a une grande envie de se battre, de gagner, d’atteindre Tokyo. L’une des raisons de ce désir est que beaucoup de gens se sont comportés mal et malhonnêtement, et il y a un désir de leur donner une réponse et de les punir en termes de sport », a commenté Arsen Julfalakyan à propos de sa participation.