Le Premier ministre Nikol Pashinyan, accompagné du ministre de la Défense David Tonoyan et du ministre de l’Industrie des Hautes Technologies Hakob Archakian, a visité la « Ville d’ingénierie ».



Les solutions d’équipements militaires créés par des spécialistes arméniens ont été présentés au Premier ministre, puis le Premier ministre a pris connaissance des travaux sur les respirateurs artificiels.



Des représentants de l’Association des ingénieurs d’Arménie ont noté que des travaux sont en cours sur la conception et la mise en œuvre, le développement de la production totale ou partielle de nouveaux respirateurs et des solutions concrètes seront soumises au ministère de l’Industrie des Hautes Technologies.

Le Premier ministre Pashinyan a souligné l’importance du travail des ingénieurs arméniens dans ces domaines et a indiqué que le gouvernement, à son tour, est prêt à contribuer à la mise en œuvre efficace des programmes.