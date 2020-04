Erevan dénonce la désinformation de Bakou sur ses violations du cessez-le-feu

Le ministère arménien des Affaires étrangères a condamné vendredi la diffusion de fausses informations par l’Azerbaïdjan sur la situation à ses frontières communes avec l’Arménie et l’Artsakh, déclarant que les tactiques de Bakou visent à couvrir ou à justifier ses violations effrontées du cessez-le-feu et du droit humanitaire international pendant la crise mondiale née de la pandémie de coronavirus.

« La diffusion systématique de la désinformation par les autorités azerbaïdjanaises concernant la situation le long de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, ainsi que sur la ligne de contact entre (...)