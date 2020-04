L’haltérophile Simon Martirosyan devrait en avril obtenir son titre olympique de Rio (2016) la 3e médaille d’or olympique de l’Arménie depuis 1996

La Fédération internationale d’haltérophilie va aborder dans la deuxième moitié de ce mois d’avril les conditions de sélection des haltérophiles pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 après le report des 32e Jeux olympiques initialement prévus en 2020.

Seront également abordés lors de ces réunions, les haltérophiles contrôlés positifs et qui seront sanctionnés. D’autres haltérophiles ayant gagné des médailles pourront les perdre. Et l’Arménie attend une médaille d’or olympique. Simon Martirosyan (+109 kg) vice-champion olympique à Rio (2016) devrait en principe être sacré champion olympique en transformant sa médaille d’argent en or. Car l’Ouzbék Rouslan Nourouudinov le champion olympique de Rio a été contrôlé positif. L’Arménien devrait prendre en conséquence la médaille d’or. Ce qui serait le 3e titre olympique pour l’Arménie après Armen Nazarian (Atlanta 1996 en lutte gréco-romaine) et Artur Aleksanyan (Rio 2016 en lutte gréco-romaine).

Krikor Amirzayan