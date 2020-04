Face à l’impossibilité de se réunir et de manifester les 23 et 24 avril prochains, nous vous proposons un « rassemblement digital » sur Facebook, Instagram et Twitter.

Il suffire de partager, le 23 avril aux alentours de 19h15, une photo de vous bougie en main.

VÉRITÉ, JUSTICE, RÉPARATIONS

Debout Jeunesse

FRA Nor Seround - ՀՅԴ Նոր Սերունդ