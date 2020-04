Suite au téléfilm « Haghtanagi Abril » (Avril de la victoire) dédié à la « Guerre de 4 jours » d’avril 2016 en Artsakh, Serge Sargsyan le deuxième président de l’Arménie a déclaré que les Arméniens ont cédé moins de 400 hectares de terrain, alors que le médias et diverses sources évoquaient une perte territoriale de 800 hectares.

Serge Sargsyan a affirmé que lors de cette guerre-éclair, il se trouvait en Autriche à un sommet consacré à la sécurité des centrales nucléaires. Il y avait rencontré le vice-Président Américain Joe Biden et le Secrétaire d’Etat John Kerry et abordé ensemble le thème du règlement pacifique du conflit de l’Artsakh. A peine le forum terminé le président arménien avait appelé son homologue de l’Artsakh, Bako Sahakian afin de s’entretenir sur la situation des négociations autour du conflit de l’Artsakh. Quelques heures plus tard, l’Azerbaïdjan avait mené l’attaque de grande envergure.

Serge Sargsyan affirme que dans l’avion qui le ramenait de Vienne (Autriche), il fut le premier à évoquer le perte de 800 hectares de territoire. « J’ai évoqué un chiffre plus important que la réalité. Pourquoi ? Durant ces jours de conflit, chez nous beaucoup étaient à l’écoute des médias d’information azéris qui indiquaient que les Azéris avaient conquis le village de Talish et étaient déjà à Madaghis. Puis après les opérations ils donnaient divers chiffres et parlaient de 5 000 hectares, 50 kilomètres carrés, etc…Après ils se sont rendus compte que le chiffre que j’avançais était beaucoup plus important que nos réelles pertes territoriales. Si vous voulez savoir la vérité, c’est un peu moins de 400 hectares » dit Serge Sargsyan.

L’ex-président arménien continue « Malheureusement influencés par les médias, certaines personnes ont voulu présenter ces faits comme une défaite militaire. Pour moi c’était très douloureux car la réalité était tout autre ».

La « Guerre de 4 jours » qui débuta la nuit du 1er au 2 avril 2016 par une attaque de grande envergure des forces azéris du nord au sud de la frontière est de l’Artsakh dura quatre jours avec des combats intenses près de Martakert au nord et Hadrout au sud.

Lors de ces opérations l’Armée arménienne perdit 64 militaires, 13 volontaires et 4 civils soit 81 personnes au total et plus de 120 blessés. A ces chiffres il convient d’ajouter 9 soldats Arméniens morts dans des accidents après les journées intenses de la guerre de quatre jours, jusqu’au 13 avril. Quelques autres soldats Arméniens sont morts plus tard à l’hôpital suite à leurs blessures. Du côté azéri, officiellement au minimum 270 militaires trouvèrent la mort dans ces combats.

Krikor Amirzayan