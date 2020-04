Les autorités s’attendent à une croissance proche de zéro en 2020

La croissance économique en Arménie va pratiquement s’arrêter cette année en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de l’Economie Tigran Khachatrian.

L’économie arménienne a augmenté de 7,6% l’année dernière et a continué de croître vigoureusement au cours des deux premiers mois de cette année. Cependant, la situation a radicalement changé le mois dernier alors que le gouvernement a dû prendre des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le nombre de cas détectés continuant d’augmenter, l’arrêt économique devrait se poursuivre dans les semaines à venir.

Dans un rapport publié en début de semaine dernière, la Banque centrale d’Arménie (BCA) prévoyait un taux de croissance du PIB de 0,7% pour 2020.

Khachatrian était d’accord avec cette projection. « Cette année, nos indicateurs économiques seront sensiblement inférieurs à ce qui était prévu au début de cette année », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse.

Le ministre a fait valoir que l’économie arménienne sera également affectée par les perturbations économiques liées aux coronavirus dans d’autres pays et en Russie en particulier. Or, la Russie est le principal marché d’exportation de l’Arménie et les principales sources de transferts de fonds des Arméniens travaillant à l’étranger.

Khachatrian a insisté en même temps sur le fait que l’Arménie se rétablira rapidement une fois la crise sanitaire mondiale terminée. « Malgré les difficultés de 2020, nous rétablirons rapidement notre activité économique et notre potentiel », a-t-il assuré.

Le rapport de l’a BCA indique que la croissance économique du pays s’accélérera à 7,2% dès 2021.

Le gouvernement arménien a approuvé il y a une dizaine de jours un plan de relance de plusieurs millions de dollars destiné à amortir l’impact économique de l’épidémie de coronavirus sur les entreprises et les citoyens. Le plan rend la plupart des entreprises arméniennes ainsi que les agriculteurs admissibles à une aide financière ou à des subventions de crédit.

En particulier, les entreprises solvables et les entrepreneurs individuels recevront des subventions d’une valeur de 500 millions de dollars (1 million de dollars) s’ils s’engagent à utiliser cet argent pour payer le salaire de leurs travailleurs, acheter du matériel ou des matières premières ou encore payer des impôts. Le régime ne s’appliquera pas aux banques, compagnies d’assurance et casinos. Le gouvernement va plutôt subventionner les banques pour fournir des crédits bon marché aux agriculteurs de tout le pays.