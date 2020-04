Erevan à l’heure des masques, par Max Sivaslian

L’hôtel Ararat héberge désormais des personnes et leurs proches, soit contaminés au Covid 19, soit en isolement car cas-contacts - le personnel médical déployé n’a pas souhaité répondre sur ce point. Situé en face de l’ambassade de France, sur l’avenue Krikor Lussavoritch, l’établissement est bien évidemment interdit à tout visiteur.

> En cette journée du 3 avril, on notait la présence dehors d’un peu plus de monde que depuis le début et le renouvellement du confinement général. Cependant, les contrôles des attestations de sortie restent très appliqués par la police, qui circule dans tous les quartiers de la (...)