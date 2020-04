L’Arménie fait l’éloge des élections en Artsakh

Le Premier ministre Nikol Pashinian a qualifié jeudi les dernières élections présidentielles et parlementaires au Haut-Karabakh de démocratiques et a déclaré qu’elles pourraient faciliter la résolution du conflit du Karabakh.

« Je pense que ces élections ont été de grande qualité, comme le prouvent leurs résultats officiels », a déclaré M. Pashinian en ouvrant une réunion hebdomadaire du cabinet à Erevan.

« Le nombre sans précédent de candidats à la présidence et de participants aux élections parlementaires est assez révélateur », a-t-il déclaré. « Le fait que les forces de l’opposition, plutôt que les forces pro-gouvernementales, aient terminé en deuxième et troisième position aux élections parlementaires est également révélateur ».

« Et je pense que la poursuite du développement de la démocratie dans l’Artsakh (Karabakh) est également importante pour parvenir à un règlement juste du conflit et à la sécurité et la stabilité dans la région », a ajouté M. Pashinian.

L’Azerbaïdjan a fermement condamné les élections au Karabakh qui se sont tenues mardi, affirmant qu’elles sont contraires au droit azerbaïdjanais et international. Il a également déclaré que le territoire à population arménienne, qui a rompu avec la domination azerbaïdjanaise en 19991, est gouverné par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américains, russes et français qui co-dirigent le groupe de Minsk de l’OSCE ont souligné, pour leur part, que le Karabakh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les prétendues élections générales » ne peuvent prédéterminer l’issue des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais dont ils sont les médiateurs.

Les médiateurs ont noté en même temps qu’ils « reconnaissent le rôle de la population du Haut-Karabakh pour décider de son avenir » dans le cadre d’une future résolution du conflit.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a qualifié ce dernier point de « remarquable », affirmant que les propositions de paix faites par les trois puissances médiatrices respectent le droit des Arméniens du Karabakh à l’autodétermination.

Les résultats officiels des élections ont montré qu’Ara Harutiunian, un riche homme d’affaires et ancien premier ministre du Karabakh, a remporté le premier tour du scrutin présidentiel avec plus de 49 % des voix. Masis Mayilian, le ministre des Affaires étrangères sortant du Karabakh, est arrivé en deuxième position avec 26,4 %, ce qui signifie que les deux hommes s’affronteront lors du second tour dans deux semaines.

Par ailleurs, cinq partis ont remporté des sièges au Parlement du Karabakh. La Patrie libre de Harutiunian contrôlera le plus grand nombre de sièges, mais il lui manquera une majorité globale.

Harutiunian et Mayilian ont tous deux de bonnes relations avec le gouvernement arménien actuel, contrairement à Vitaly Balasanian, un général à la retraite qui a terminé troisième dans la course à la présidence.

Balasanian a sévèrement critiqué Pashinian au cours de l’année dernière. Les alliés politiques de Pashinian ont répondu en l’accusant de maintenir des liens étroits avec Serzh Sarkisian, l’ancien président arménien renversé lors de la « Révolution de velours » de 2018.

Sarkisian a également salué le déroulement des élections « démocratiques » et a exhorté toutes les factions du Karabakh à reconnaître leurs résultats officiels.

Mayilian n’est pas allé jusqu’à le faire dans une déclaration publiée jeudi. « Nous organisons actuellement des consultations politiques et nous informerons le public sur nos prochaines étapes dans les jours à venir », a-t-il déclaré.

Balasanian a clairement indiqué, entre-temps, qu’il ne soutiendrait pas Harutiunian ou Mayilian avant la date prévue du scrutin en raison de ses « différences idéologiques » avec eux. Il a également exhorté les camps rivaux à « éviter les bouleversements et la déstabilisation ».

Mayilian et Balasanian ont à nouveau critiqué les autorités de Stepanakert pour ne pas avoir reporté le scrutin en raison des graves préoccupations concernant la propagation du coronavirus au Karabakh. Mayilian a fait remarquer que l’épidémie du coronavirus avait entravé le travail de centaines d’observateurs électoraux arrivés d’Arménie.

Certains de ces observateurs ont signalé de graves irrégularités le jour du scrutin. Ils ont été particulièrement alarmés par le fait que de nombreux électeurs du Karabakh ont photographié leurs bulletins de vote marqués avant de les déposer dans l’urne.