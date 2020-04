Vivre la fête des Rameaux en étant confinés

Dimanche 5 avril, Jour de la Fête des Rameaux qui commémore l’entrée triomphale du Christ à Jérusalem et ouvre la « Grande semaine » [Avak chapath], la divine liturgie est célébrée portes closes dans nos églises.

A Saint-Etchmiadzine, la relique de la « Sainte Lance » sera sortie de la Cathédrale et le Catholicos de tous les Arméniens, Sa Sainteté Karékine II, présidera la liturgie des rogations [antasdan] à l’issue de laquelle il bénira l’Arménie et le monde avec la relique de la lance qui perça le flanc du Christ sur la Croix.



Cet office et la Divine liturgie seront retransmis par la première chaine de la TV publique arménienne « Hayasdan 1 » à partir de 9 h 30, heure d’Erevan.



Une idée pour saluer l’entrée de Notre Seigneur à Jérusalem : nous pouvons couper quelques branches d’un quelconque végétal et les fixer à nos fenêtres et ainsi partager la joie de cette fête avec nos voisins.