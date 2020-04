Le prix du baril de pétrole azéri est au plus bas, jours noirs à venir pour l’Azerbaïdjan le pays de l’or noir…

L’économie de l’Azerbaïdjan fondée grandement sur les exportations de pétrole et de gaz avait souffert l’an dernier de la chute du prix du baril de pétrole. On l’épidémie du coronavirus a baissé de façon drastique la consommation mondiale de pétrole et en conséquence le prix du baril. L’Arabie saoudite et la Russie inondant le marché de l’or noir face à une faible demande, les prix ont connu une baisse vertigineuse. Hier, selon le centre d’analyse spécialisé dans le pétrole, Caspian Barrel, le baril de pétrole azéri se vendait sur le marché international à 16,43 dollars. Le plus bas seuil atteint pour le baril de pétrole azéri était en décembre 2001 où il s’échangeait à 19,15 dollars, et son plus haut niveau fut en juillet 2008 avec 149,66 dollars.

Ainsi l’Azerbaïdjan qui a connu un fléchissement économique important l’an dernier, sera en très fort déficit en 2020. Le budget de l’Etat azéri étant établi sur une moyenne du prix du baril à 40 ou 50 dollars, le manque des recettes de l’Azerbaïdjan risqueront de revoir à la baisse de nombreux budgets…dont celui de la Défense…ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’Artsakh régulièrement agressé par les troupes azéries.

Au-delà, cette crise économique pourrait faire naitre des tensions sociales très importantes dans tout le pays du dictateur Aliev.

Krikor Amirzayan