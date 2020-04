Coronavirus : la Turquie appelée à libérer ses prisonniers malades

Istanbul, 3 avr 2020 (AFP) - L’ONG Human Rights Watch a exhorté vendredi la

Turquie à libérer sans faire de distinction ses détenus atteints de maladies

chroniques, qui sont particulièrement vulnérables face à l’épidémie de nouveau

coronavirus.

Le Parlement turc doit débattre la semaine prochaine d’un projet de loi

visant à faire sortir un tiers de ses détenus - sous forme de libération

anticipée ou de placement en résidence surveillée - pour soulager les prisons

surpeuplées.

Mais les personnes condamnées pour « terrorisme », parmi lesquelles se

trouvent de nombreux journalistes et opposants politiques, seront exclues de

cette mesures.

"La projet de loi du gouvernement turc va dans la bonne direction, mais

souffre de l’exclusion en bloc de milliers de détenus condamnés pour

terrorisme, y compris des personnes en danger de mort face au virus", a

déclaré Hugh Williamson, responsable de HRW pour l’Europe et l’Asie.

Pour les détenus atteints de maladies chroniques, "la peine de prison peut

se transformer en peine de mort à cause du Covid-19", a-t-il mis en garde dans

un communiqué.

Le projet de loi défendu par le gouvernement turc vise à limiter le risque

de propagation de la pandémie de Covid-19 aux prisons turques, où quelque

286.000 personnes étaient enfermées en 2019.

La Turquie a enregistré plus de 18.000 cas de nouveau coronavirus, dont 356

mortels, selon le dernier bilan officiel publié jeudi.

Aux termes du projet de loi, jusqu’à 90.000 détenus pourraient sortir de

prison, selon le parti islamo-conservateur du président Recep Tayyip Erdogan,

l’AKP.

Mais seront exclus les détenus condamnés ou jugés pour acte de

« terrorisme », homicide volontaire, trafic de stupéfiants ou encore crimes à

caractère sexuel.

Plusieurs ONG ont dénoncé l’exclusion des personnes condamnées pour

« terrorisme », une accusation très large en Turquie qui a conduit à

l’incarcération de dizaines de journalistes et de centaines d’opposants,

notamment prokurdes.

C’est le cas par exemple de l’ancien chef du parti prokurde HDP, Selahattin

Demirtas, qui prend des médicaments pour des problèmes cardiaques, selon HRW.