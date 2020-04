Tests de dépistage made in Arménie ?

Le directeur de l’Institut arménien de Biologie Moléculaire, Arsen Arakelian, pense pouvoir produire en une ou deux semaines, des dizaines de milliers de tests de dépistage du Coronavirus sur le sol national, si le gouvernement lui donne son accord et son soutien financier. Actuellement, ces tests sont importés en Arménie depuis la Russie et le Japon. Ce serait une excellente solution vues l’accélération du développement des cas de contaminations en Arménie (736 patients atteints et 7 décès répertoriés le 03 avril) et la pénurie mondiale de tests de dépistage due à l’évolution fulgurante de l’infection dans le monde.

L’Institut de Biologie Moléculaire compte mettre en œuvre une technologie qu’il maîtrise déjà. Il faut uniquement importer les substances nécessaires à sa fabrication. M. Arakelian pense pouvoir se les procurer sans trop de difficultés en s’adressant à des fabricants basés en Europe, en Chine, à Singapour et en Malaisie. « Il est peu probable que des laboratoires aux Etats-Unis ou dans d’autres pays acceptent de nous fournir des tests car ces pays sont, eux-mêmes, confrontés à une pénurie et ne peuvent satisfaire leurs besoins domestiques. En revanche, il existe des réserves de ces substances en quantité suffisante dans le monde », explique le directeur de l’Institut. Une fois qu’elles seront importées, l’Institut envisage deux procédés de fabrication : soit une production automatisée nécessitant l’emploi de certains équipements dont l’Arménie ne dispose pas actuellement, mais des négociations sont en cours pour les importer ; soit une production manuelle, utilisant des outils de laboratoire dont l’Arménie est équipée.

Arsen Arakelian attends le feu vert du gouvernement pour démarrer au plus vite la production. Le temps presse, alors que le nombre de patients double tous les 7 jours en Arménie, comme l’a indiqué, il y a quelques jours, le ministre de la santé, M. Torosian.