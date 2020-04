Un jeune Arménien et sa mère fabriquent et distribuent gratuitement des masques aux personnes âgées à Donetsk (Ukraine)

A Donetsk (Ukraine) un jeune Arménien étudiant à l’Académie de gestion, Gevorg Khatchatryan confectionne des masques en compagnie de sa mère et les distribue aux personnes âgées. La vidéo de son action titrée « des masques pour les retraités par le gentil Arménien » compte de très nombreuses vues. Gevorg Khatchatryan explique pourquoi il a entrepris cette action. « Tout a commencé lorsque ma mère m’a raconté comment une dame âgée à désiré acheter des masques dans une pharmacie, mais voyant le prix de ces masques, elle n’a pas pu les acheter. Après ce fait raconté par ma mère, nous avons décidé de mener ce projet de fabriquer et distribuer des masques » a indiqué le jeune Arménien au journal « Kosmolskaïa Pravda ». Aidé par sa mère, G. Khatchatryan a fabriqué une centaine de masques et distribué gratuitement aux personnes âgées. « Cette action fut très bien reçue. Il y eut beaucoup d’échos et certains ont décidé de continuer cette action » a confié Gevorg Khatchatryan.

Krikor Amirzayan