Un boulanger Arménien d’Odessa (Ukraine) distribue gratuitement du pain aux nécessiteux de la crise du coronavirus

Vahram Aslanyan un boulanger Arménien de la rue Yitzhak Rabin à Odessa (Ukraine) distribue gratuitement du pain aux passants nécessiteux. Sa boulangerie est également une épicerie.

« La crise a été très fortement ressentie sur mon activité et il en est ainsi pour tout le monde. J’avais 5 fours, actuellement j’en ai qu’un seul. Je comprends qu’il y a des gens qui sont dans la plus grande précarité et je les aiderai aussi longtemps que durera la quarantaine » a confié Vahram Aslanyan à la presse ukrainienne locale écrit le site Doumskaya.

Vahram Aslanyan a sorti son comptoir dans la rue pour distribuer le pain car selon lui beaucoup n’osent pas enter dans la boulangerie-boutique pour avoir leur pain gratuit. « Ne croyez pas que j’offre le pain d’hier ou un pain sec, tout est d’aujourd’hui et sort du four » dit le boulanger arménien.

Krikor Amirzayan