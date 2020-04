Les compétitions de lutte en Arménie arrêtées pour une date indéterminée

Pour cause de pandémie du coronavirus, la Fédération arménienne de lutte a indiqué que depuis le 25 mars et jusqu’à une date indéterminée pour l’instant, toutes les compétitons de lutte en Arménie sont annulées. Rappelons que le championnat de football et de basket d’Arménie sont également arrêtées pour une date indéterminée.

Krikor Amirzayan