Le gouvernement arménien renforce le dispositive hospitalier pour accueillir les nouveaux patients

Les autorités sanitaires arméniennes déploient tous leurs efforts pour renforcer les capacités d’accueil dans les hôpitaux d’Arménie où des centaines de lits supplémentaires ont été prévus en vue de faire face à un afflux de nouveaux patients affectés par le coronavirus, qui continue sa progression dans le pays. Le ministère arménien de la santé a indiqué jeudi 2 avril que le plus grand hôpital d’Arménie, le Centre médical Grigor Lusavorich, avait été ajouté à la liste des établissements qui traîtent actuellement les personnes infectées par le coronavirus. Des dizaines d’ambulances ont commencé les navettes pour transporter les patients souffranty d’autres pathologies dans trois autres hôpitaux situés aussi à Erevan. “Nous finirons [l’évacuation] aujourd’hui et serons prêts pour admettre des patients [du coronavirus] à partir de demain”, a ainsi indiqué jeudi le vice-directeur du Centre Grigorich Lusavorich, Petros Manukian, cité par le service arménien de RFE/RL. P. Manukian a indiqué que quelque 400 lits d’hôpitaux, don’t ceux en unités de soins intensifs, seront mis à disposition à cet effet. Par ailleurs, huit autres hôpitaux situés à Erevan et dans quatre autres localités ont été aménagés en mars de façon à pouvoir accueillir et traiter exclusivement des patients infectés par le COVID-19.

Selon le ministre de la santé Arsen Torosian, ce sont au total 16 centres médicaux à travers le pays qui traitent actuellement les cas de coronavirus. A.Torosian a indiqué jeudi que les autorités avaient aussi prévu de convertir des espaces sportifs fermés en hôpitaux de campagne susceptibles d’accueillir des centaines, voire des milliers d’autres patients. “Nous devons nous preparer à tous les scenario”, a-t-il déclaré lors d’une conference de presse. Plus d’une centaine de lits ont été déjà installés dans le Complexe de sports et de concerts Karen Demirchian, la plus grande salle de spectacles d’Arménie, située au pied du memorial de Dzidzernagapert, à Erevan. Ces mesures d’urgence ont été annoncées alors que l’on recensait officiellement 663 cas de coronavirus dans le pays, contre 571 cas la veille au matin. A.Torosian a précisé que la grande majorité des 92 personnes supplémentaires qui avaient été testeés positives au virus avait été en contact avec des patients officiellement identifiés comme porteurs du COVID-19. Parmi les autres, figurant des personnes ayant été infectées lors d’un séjour à l’étranger et rentrées chez elles au cours des dernières semaines, a indiqué le ministre lors de la reunion hebdomadaire du conseil des ministres jeudi à Erevan. Le ministère de la santé a aussi fait état d’un nouveau décès dû au coronavirus jeudi, portant à 5 le bilan des victimes du virus dans le pays. A.Torosian a précisé que quatre autres patients se trouveraient dans un état critique, en réanimation.

Les cas de coronavirus n’ont cessé d’augmenter dans le pays en dépit des mesures de quarantaine et de confinement, que le gouvernement a durcies ces jours derniers, tout en décidant l’interdiction des voyages à l’étranger, la fermeture de la plupart des commerces non essentiels et des limitations drastiques à la circulation. Le premier ministre Nikol Pachinian en a rendu responsable le sentiment “d’autosatisfaction largement répandu” parmi les Arméniens, ne se démarquant pas en cela des dirigeants de bien d’autres pays, dont la France, qui ont renvoyé leurs concitoyens à leurs travers nationaux pour les culpabiliser face à la propagation de l’épidémie et justifier des mesures attentatoires à leur liberté. “C’est cette desinvolture arrogante qui crée le danger d’une propagation plus rapide des infections”, a ainsi deplore N. Pachinian, en soulignant dans le même temps que “la situation est encore sous contrôle”. A.Torosian a aussi informé N. Pachinian et les autres membres du gouvernement que les autorités sanitaires allaient augmenter considérablement le nombre des test de coronavirus qui avaient été effectués au rythme de 200 par jours la semaine précédente. “Très bientôt, 400 à 500 seront effectués sur une base quotidienne”, a indiqué le ministre, qui a annoncé qu’il y en aurait 1 500 par jour quand les autorités sanitaires auront été dotées des “nouveaux équipements” attendus. Ces équipement incluent quelque 100 ventilateurs qui doivent être livrés de Chine dans les prochains jours. Les hôpitaux arméniens disposent actuellement seulement de 70 équipements de ce type en mesure de traiter les patients infectés par le coronavirus.