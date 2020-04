Maria Zakharova la porte-parole de la diplomatie russe « dans le dossier de l’Artsakh, les parties en conflit doivent faire preuve de retenue »

Maria Zakharov la porte-parole de la diplomatie russe a appelé les parties engagées dans le conflit de l’Artsakh à faire preuve de plus de retenue. A la question des journalistes Arménie sur la position de Moscou sur l’agression des forces azéries dans la région de Tavouch en Arménie, Maria Zakharova a répondu « selon les informations qui nous sont parvenues, des faits de violations du cessez-le-feu aux frontières continuent. Selon ces sources des cibles civiles et des véhicules étaient également visées. Il y a des blessés et parmi eux de la population civile. Nous appelons les parties à émettre davantage de retenue, de ne pas recourir à l’utilisation de la force et ainsi de créer les conditions favorables pour s’assoir une nouvelle fois autour de la table des négociations »

Krikor Amirzayan