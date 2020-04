Serena Williams boit un verre de brandy arménien de 23 ans d’âge en compagnie de son mari Alexis Ohanian

Il y a quelques jours l’arméno-américain Alexis Ohanian le créateur et propriétaire de Reddit avait présenté sur Instagram le dolma arménien qu’il affectionnait et préparait lors de ces journées de confinement. Il y a deux jours c’était au tour de son épouse, la championne de tennis, vainqueur de 23 tournois Serena Williams de présenter sur YouTube le brandy arménien « Shakhmat » de 23 ans d’âge qu’elle goûte avec son mari. Selon Serena Williams son mari lui apprend à profiter des « consommations traditionnelles arméniennes » pour lutter contre le coronavirus. « Je n’aime pas trop boire, mais mon mari est venu avec ce cognac arménien de 23 ans d’âge et c’est pour cette raison qu’on boira un verre. Mais ne le boirai pas d’un coup non ? Je ne me rappelle pas quand j’ai bu la dernière fois » dit Serena Williams.

Krikor Amirzayan