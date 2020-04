Les hackers Arméniens du groupe Monte Melkonian Cyber Army ont « cassé » 21 sites azéris à l’occasion du 4e anniversaire de la Guerre de 4 jours en Artsakh en avril 2016.

Le groupe a sur sa page indiqué « nous avons attaqué un certain nombre de sites azéris en l’honneur de nos soldats martyrs et héros qui ont donné leur vie pour la patrie ». Le groupe de hackers Arméniens donne la liste des 21 sites azéris et indique « nous n’oublierons jamais et ne pardonnerons pas…nous somme toujours prêts à de nouvelles attaques et suivons de près les pas de l’ennemi. Honneur éternel et respects à vous, nos héros ! »

La liste des 21 sites azéris attaqués et détruits est la suivante :

`

http://turizm.vatcompany.az/

http://www.zone-h.org/mirror/id/33307688

http://turizmtv.az/

http://www.zone-h.org/mirror/id/33307686

http://vatcompany.az/

http://www.zone-h.org/mirror/id/33307685

http://plener.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600054/

http://pediatr-nevroloq.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600055/

http://otdix.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600056/

https://lifetech.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600057/

http://istirahetrestoran.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600059/

http://www.istanbuldersanesi.org/

https://mirror-h[.]org/zone/2600060/

http://iqlim.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600061/

http://www.amo.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600062/

http://banzai.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600066/

http://lead.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600065/

http://www.mekteb.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600064/

http://www.azen.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600063/

http://elgroup.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600068/

http://ecostep.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600067/

http://continental.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600070/

http://cleanart.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600072/

http://azagromila.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600083/

http://vekiller.az/

https://mirror-h[.]org/zone/2600089/։

Krikor Amirzayan