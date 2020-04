Communiqué de François Rochebloine à l’occasion des élections tenues en Artsakh

Le 2 avril 2016 l’Azerbaïdjan déclenchait ce que l’on a appelé la guerre des quatre jours.

Quatre ans plus tard, presque jour pour jour, les électrices et les électeurs de l’Artsakh étaient appelés aux urnes pour élire leur Président de la République et un nouveau Parlement.

Il ne peut avoir une meilleure réponse de la part d’une démocratie pour tenir en échec toute agression.

Je me réjouis de l’important taux de participation à ces élections avec plus de 73 % des votants ! Ces suffrages nous conduisent à un second tour pour la présidentielle qui aura lieu le 14 avril prochain.

Je me réjouis également de la participation de 10 partis politiques et de 2 formations aux élections législatives. 5 d’entre eux seront représentés à l’Assemblée nationale artsakhiote.

Oui et il vient une fois encore de le prouver, l’Artsakh est une république démocratique !

Son voisin, l’Azerbaïdjan, ferait mieux de prendre modèle au lieu de contester ces élections !

J’en appelle à la France pour que notre pays intervienne auprès des autorités azerbaïdjanaises pour que le cessez-le-feu en vigueur entre l’Artsakh, l’Azerbaïdjan et l’Arménie soit scrupuleusement respecté et que par ailleurs les représentants élus de l’Artsakh participent aux négociations du processus de paix en leur qualité de signataires de l’accord du cessez-le-feu de 1994 comme le prévoient l’accord de Budapest de l’OSCE.

L’efficacité des négociations de paix en gagnerait.

François Rochebloine

Président de l’association Francophonie en Artsakh

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement

Ancien Président du groupe d’amitié France - Arménie

Fondateur et ancien Président du Cercle d’amitié France - Artsakh