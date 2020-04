4 morts en Azerbaïdjan suite à la consommation du méthanol, pensant se protéger contre le coronavirus

En Azerbaïdjan comme en Turquie le nombre de personnes mortes après avoir bu du méthanol convaincus de lutter ainsi contre le coronavirus qui est en constante augmentation.

En Azerbaïdjan 9 personnes empoisonnées après la consommation du méthanol furent emmenées dans les hôpitaux entre le 21 et le 31 mars. 4 de ces 9 patients sont morts. Information communiquée par le groupement des médecins d’Azerbaïdjan. Le ministère azéri de la Santé a multiplié les communiqués à l’adresse des citoyens afin que ces derniers n’utilisent plus le méthanol vendu dans les pharmacies et dont la seule utilisation est de désinfecter. Selon Worldometers.info l’Azerbaïdjan recense 400 cas d’infections révélées au coronavirus et 5 morts.

Krikor Amirzayan