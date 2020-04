La Grèce met fin au gel des procédures de demande d’asile

Athènes, 2 avr 2020 (AFP) - Athènes a mis fin à la suspension controversée

des procédures de demande d’asile, adoptée début mars pour un mois en réponse

à la décision d’Ankara d’ouvrir les frontières aux migrants, a indiqué jeudi

le ministre grec des Migrations, Notis Mitarachi.

"Ce gel n’est plus valable à partir du 1er avril, nous sommes retournés aux

procédures normales", a-t-il déclaré lors d’une visioconférence avec la

commission des libertés civiles du Parlement européen.

"Nous avons dû geler les demandes d’asile en mars en raison de la situation

exceptionnelle à nos frontières (...) afin de protéger notre sécurité

nationale, l’ordre public et la santé publique", a-t-il rappelé.

La commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, qui

s’était émue de cette suspension auprès d’Athènes, a « salué » ce retour à la

normale, lors de la même visioconférence.

"Le gouvernement grec m’a indiqué que ceux qui sont arrivés en mars auront

désormais le droit de demander l’asile« , a-t-elle souligné. »En ce moment, il

est important de défendre nos valeurs et les droits fondamentaux", a-t-elle

poursuivi.

De nombreuses organisations de défense des droits des réfugiés, dont

Amnesty International ou Human Rights Watch, avaient vivement critiqué la

suspension de la procédure d’asile, adoptée le 1er mars par Athènes pour

répondre à l’ouverture par la Turquie de ses frontières vers l’Europe. Le HCR

avait jugé cette décision « dépourvue de base légale » au regard du droit

international et européen.

Des milliers de demandeurs d’asile s’étaient rassemblés du côté turc de la

frontière terrestre entre la Grèce et la Turquie, réclamant de pouvoir entrer

dans l’UE.

Soutenue alors par l’UE, Athènes les avait empêchés de passer en faisant

usage de gaz lacrymogènes et en arrêtant et refoulant de nombreuses personnes,

selon les médias et les ONG.

Valable jusqu’au 31 mars, la suspension de la procédure d’asile permettait

aussi le refoulement des migrants et pouvait être prolongée si la situation

« extraordinaire » se poursuivait.

Ylva Johansson a par ailleurs indiqué qu’à la suite de l’engagement de huit

pays de l’UE à prendre en charge les mineurs isolés se trouvant dans des camps

grecs, les premiers enfants commenceraient à arriver "cette semaine ou la

semaine prochaine au plus tard" au Luxembourg.

Outre le Luxembourg, les pays volontaires pour accueillir des enfants sont

l’Allemagne, la France, le Portugal, la Finlande, la Lituanie, la Croatie et

l’Irlande, a-t-elle précisé.

HRW a dénoncé mercredi le fait que "2.000 demandeurs d’asile, dont des

familles avec de nombreux enfants, ont été arrêtés pendant le mois de mars et

sont actuellement détenus dans des camps surpeuplés et insalubres" en Grèce

continentale.