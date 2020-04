Le C24 annonce l’annulation des manifestations du 24 Avril à Valence et Bourg-Lès-Valence

Suivant la décision du CCAF dont il est membre -par le CCAF centre- le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, organe représentatif de la communauté arménienne de la région valentinoise, a décidé face à la pandémie, l’annulation de l’ensemble des rassemblements qu’elle devait organiser à l’occasion de la Commémoration du 105e anniversaire du génocide arménien à Valence et Bourg-Lès-Valence.

Le confinement, les gestes de grande prudence et le sens des responsabilités nous obligent à affirmer qu’aucune manifestation ne sera organisée afin de ne pas mettre en jeu notre vie et celle de nos proches. La santé publique et le respect des décisions des autorités françaises et locales étant notre priorité absolue.

Pour autant, le C24 intensifiera son action sur les réseaux sociaux et se fera le relais de toutes les voix qui s’élèveront cette année encore pour la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie et le combat du négationnisme à tous les niveaux. Le C24 invite la communauté arménienne et plus largement les amis de la Cause arménienne, de la Vérité et de la Justice à rester dans leur confinement, connectés aux réseaux sociaux, afin d’être informés des développements et informations transmises par le C24 sur le 105e anniversaire du génocide.

Le C24 restera fidèle à ces engagements, à savoir la reconnaissance du génocide par la Turquie et la lutte contre le négationnisme en France et partout dans le monde. Le C24 reprendra ses activités dès que la situation le permettra.

Le bureau du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche

Membres du bureau : Georges Rastklan, Krikor Amirzayan, Georges Ishacian (co-présidents), Nazo Alain Jinbachian (secrétaire), Tamar Stépanian (secrétaire-adjoint) Khosrof Iliozer (Trésorier), Bédig Ohanian (Trésorier adjoint), Georges Eretzian (conseiller).