La Géorgie condamnée pour la répression sanglante d’une mutinerie

Strasbourg, 2 avr 2020 (AFP) - La Cour européenne des droits de l’Homme

(CEDH) a condamné jeudi la Géorgie pour la répression sanglante d’une

mutinerie de prisonniers qui avait coûté la vie à sept détenus en 2006.

Les faits, qui avaient fait l’objet d’un rapport de l’ONG Human Rights

Watch (HRW), remontent au 27 mars 2006, dans une prison de Tbilissi. Des

émeutes avaient éclaté à propos du sort réservé à plusieurs chefs de gangs

dont les autorités géorgiennes souhaitaient réduire l’influence sur le milieu

pénitentiaire, selon l’arrêt de la Cour.

Les affrontements avec la brigade antiémeute dépêchée sur place firent sept

morts parmi les détenus, pour certains étaient armés de pistolets, et 24

blessées, dont deux gardiens.

La Cour, saisie par trois proches de deux détenus morts lors de la

mutinerie, relève dans son arrêt que l’intervention de la brigade antiémeute

« n’a pas été menée de manière contrôlée et systématique » et que la "force

meurtrière employée (...) a été aveugle et excessive".

Les autorités n’ont pas non plus été en mesure de préciser aux proches des

requérants dans quelles circonstances les deux détenus étaient décédés, pointe

encore la CEDH.

Les juges paneuropéens ont conclu à la violation de l’article 2 de la

Convention européenne des droits de l’Homme (droit à la vie) et alloué

conjointement 40.000 euros à deux requérantes et 32.000 à la troisième.