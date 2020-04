Il y a 4 ans dans la nuit du 1er au 2 avril 2016 l’Azerbaïdjan déclenchait une guerre face à l’Artsakh « la guerre de 4 jours »

Il y a quatre ans, la nuit du 1er au 2 avril 2016, l’Azerbaïdjan déclenchait une guerre surprise sur toute sa ligne de front avec l’Artsakh. Une opération de grande envergure visant à prendre par l’effet de surprise les positions arméniennes de la frontière et envahir l’Artsakh. Le commandement arménien qui ne s’attendait aucunement à cette guerre déclenchée par Bakou était lui aussi surpris par l’envergure de cette attaque azérie. Les satellites russes dont plusieurs pointent la région, étaient restés aveugles, Moscou n’ayant pas communiqué au commandement arménien ces mouvements des troupes azéris du nord au sud de la frontière est de l’Artsakh. En cette nuit du 1er au 2 avril 2016, les combats les plus intenses se situaient près de Hadrout au sud-est et à Martakert au nord-est de la frontière de l’Artsakh.

L’armée azérie utilisait lors de cette attaque la quasi-totalité de sa technique militaire. Le 3 avril à 6 heures du matin, l’Azerbaïdjan avait recours à des missiles qui étaient tirés en direction des positions arméniennes, et même au-delà en direction des habitations. Le même jour Bakou déclarait unilatéralement l’arrêt des combats mais continuait à attaquer, notamment au nord-est de l’Artsakh direction de Martakert. La nuit du 3 au 4 avril les forces azéries continuaient leurs tirs du nord au sud de la frontière orientale de l’Artsakh. Les postes de défense des Arméniens étaient mis à l’épreuve devant ce déluge de feu. L’Azerbaïdjan utilisant par ailleurs les missiles destructeurs russes « Smertch » à têtes multiples. Les forces arméniennes surprises lors du déclenchement de la guerre avait repris une grande partie du terrain perdu et infligeaient de très lourdes pertes à l’ennemi.

Bakou sentant que la guerre ne pouvait tourner en sa faveur face à la résistance acharnée des soldats Arméniens, demandait à Moscou une réunion avec l’Arménie pour un cessez-le-feu. Le 5 avril à 12 heures, ce dernier était signé. Malgré cela, les forces azéries réalisaient des exactions et des crimes de guerre. Ainsi dans la nuit du 6 au 7 avril, ils attaquaient le village arménien de Talish près de Martakert au nord-est de l’Artsakh. Les soldats Azéris qui avaient fait une incursion en territoire arménien tuaient un couple d’Arméniens âgés dans leur domicile, avant d’être repoussés par les forces arméniennes.

Cette « guerre de 4 jours » est vécue par l’Arménie et l’Artsakh comme une victoire. Mais la note était sévère car du côté arménien on comptait la mort de plus d’une centaine de personnes, pour une majorité de soldats et la pertes -nous l’avions su beaucoup plus tard- de 800 hectares de terrains au nord-est de l’Artsakh. Du côté azéri néanmoins la perte militaire était beaucoup plus sévère avec un bilan -non communiqué- qui devait se situer entre 400 et 800 morts et la destruction d’une douzaine de chars, hélicoptères, véhicules militaires et autres matériels.

L’Azerbaïdjan avait tenté ainsi de voir la capacité de défense des Arméniens. Et Bakou en a tiré une cruelle leçon…

Krikor Amirzayan