Très tôt ce matin le Premier ministre arménien Nikol Pachinian accompagné de Davit Tonoyan le ministre de la Défense et de nombreuses personnalités politiques, militaires et civiles s’est rendu au cimetière des héros de Yerablour à Erévan afin de rendre hommage aux soldats Arméniens victimes de la « Guerre de 4 jours » en Artsakh du 1er au 4 avril 2016. Nikol Pachinian s’est incliné et déposé des leurs également sur les tombes du général Antranik (Antranik Ozanian) et du Sparapet Vazgen Sarkissian le Premier ministre et héros de l’Artsakh mort le 27 octobre 1999 lors de l’attentat au Parlement arménien. Vazgen Sarkissian qui est l’un des formateurs de l’Armée arménienne et héros vainqueur de la guerre de libération de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan