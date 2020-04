Vahan Bichakhchyan : Je suis un joueur de Žilina et je pense que le club continuera d’exister

Victime du coronavirus et de l’arrêt du championnat en Slovaquie, le MŠK Žilina a annoncé, ce lundi, qu’il va être placé en liquidation. Dans son communiqué, le club affirme que ses revenus sont au plus bas et que le grand flou autour du mercato estival lui est fatal : « La stratégie de financement du club repose sur les revenus issus de la vente de joueurs. Le budget 2020 du club dépend des revenus de transferts de joueurs pendant le mercato estival. Aujourd’hui, il est plus que probable que ces revenus de transferts soient proches de zéro. »

Vahan Bichakhchyan, un jeune joueur de football arménien, a déclaré à ArmSport qu’il était surpris par la nouvelle.

Le joueur de 20 ans, qui fait partie de l’un des clubs les plus prestigieux de Slovaquie depuis 2017, est retourné à Gyumri à la mi-mars alors que le club a décidé d’autoriser les footballeurs à rentrer dans leur famille en raison de la quarantaine, mais il n’a jamais été question de liquidation.

« J’ai été surpris par cette nouvelle. Maintenant, c’est un état d’attente. Je ne suis pas propriétaire des informations moi-même, mais nous continuons notre formation, que les coachs envoient en ligne. Maintenant, nous devons attendre et voir comment cela évoluera. J’en étais inopinément conscient et je suis surpris. Voyons ce qui se passe », a expliqué Vahan Bichakhchyan à ArmSport.

En prévision de cette situation, les dirigeants avaient pourtant sollicité les joueurs de l’équipe première pour négocier une baisse de leurs salaires afin de permettre au club d’assurer les revenus de ses employés et de limiter ses dépenses. Seulement, le communiqué dévoile que les joueurs ont indiqué préférer que le club négocie directement avec le syndicat slovaque des joueurs, à la grande déception des dirigeants : « En matière d’équité et de loyauté envers le club, le MŠK Žilina considère cela comme absolument inapproprié et injuste. »

Selon Vahan, il n’a pas été prévenu. Le joueur est sûr qu’il n’y aura pas de liquidation en tant que tel.

« Je suis un joueur du MŠK Žilina et je pense que le club continuera de fonctionner. J’attends la fin de cette urgence liée au virus avant de pouvoir rejoindre à nouveau mon équipe. »

Dans le championnat actuel de Slovaquie Vahan Bichakhchyan a participé à 4 matchs dans l’équipe du MŠK Žilina.