L’UE fournira des fonds à l’Arménie pour atténuer l’impact de l’épidémie de COVID-19

Dans le cadre de sa réponse mondiale à l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne soutient les pays partenaires de l’Est et a réaffecté 140 millions d’euros pour les besoins les plus immédiats, y compris pour l’Arménie. En outre, la Commission réorientera également l’utilisation d’instruments existants d’une valeur allant jusqu’à 700 millions d’euros dans la région pour aider à atténuer l’impact socio-économique de la crise des coronavirus.

Le commissaire chargé des négociations de voisinage et d’élargissement, Olivér Várhelyi, a déclaré : « Ce sont des temps très difficiles non seulement pour l’UE, mais aussi pour nos pays partenaires, comme l’Arménie. Nous devons faire ce que nous pouvons pour atténuer l’impact de l’épidémie de coronavirus sur la vie et les moyens de subsistance des humains. Le paquet d’aujourd’hui répond à la fois aux besoins immédiats des systèmes de santé et aux besoins à plus long terme des groupes les plus vulnérables de la société et des petites et moyennes entreprises, qui sont l’épine dorsale des économies des six pays ».

Répondre aux besoins immédiats :

Soutien au système de santé arménien : à la demande des pays partenaires, y compris l’Arménie, la Commission répondra aux besoins immédiats en soutenant la fourniture de dispositifs médicaux et d’équipements personnels, tels que respirateurs, trousses de laboratoire, masques, lunettes, blouses et combinaisons de sécurité.

La Commission européenne travaille avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et déploie 30 millions d’euros pour garantir que ces fournitures nécessaires soient achetées conjointement et effectivement distribuées aux systèmes de santé des six pays au cours des prochaines semaines. En outre, les fonds aideront les administrations nationales de la santé à former du personnel médical et de laboratoire et à mener des actions de sensibilisation auprès d’une population plus large.

Soutien aux personnes les plus touchées par la crise, en collaboration avec les partenaires civiques . L’UE a mis à disposition plus de 11,3 millions d’euros sous forme de petites subventions aux organisations de la société civile de la région. Ces fonds répondent déjà à des besoins immédiats, par le biais du « mécanisme de réponse rapide » régional en cours, par exemple en soutenant les écoles locales dans l’enseignement à distance. En Arménie, un projet avec la Croix-Rouge sera lancé dans les prochains jours pour soutenir les personnes âgées, les familles vulnérables et les personnes handicapées.

D’ici l’été, et dans le cadre de ce paquet, la Commission lancera le « programme de solidarité du partenariat oriental » qui ciblera les parties les plus touchées de la population grâce au soutien de la société civile et notamment des sous-subventions à des organisations locales plus petites. En outre, un nouvel appel à propositions, d’un montant de 3 millions d’euros, a été lancé le 25 mars pour soutenir les organisations de la société civile contribuant au bien-être social, y compris celles affectées par l’épidémie de COVID19.

Atténuer l’impact socio-économique de l’épidémie :

Soutien à l’économie arménienne, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME ) L’UE travaille en étroite collaboration avec les institutions financières internationales (IFI) et les institutions de financement concernées des États membres de l’UE en tant que TEAM EUROPE fournissant une réponse européenne coordonnée pour l’économie réelle, y compris les PME , notamment par :

-Lancement d’un nouveau programme de soutien régional de 100 millions d’euros pour aider les PME, y compris les indépendants et autres, à accéder facilement au crédit et à dynamiser leurs activités après la crise. À cela s’ajoutera un nouveau programme de soutien aux PME arméniennes d’une valeur de 13 millions d’euros

-L’UE envisage également de mobiliser plus de 30 millions d’euros dans les programmes existants en coordination avec le gouvernement arménien

-Faciliter, simplifier, accélérer et renforcer pour 200 millions d’euros de lignes de crédit et de subventions aux PME en monnaie locale, notamment par le biais de son initiative EU4Business ;

-En outre, dans la crise actuelle, l’UE a mobilisé son principal instrument de réduction des risques d’une valeur de 500 millions d’euros, le Fonds européen pour le développement durable (FEDD). Cela fournira rapidement des liquidités et peut être déployé de toute urgence par les partenaires des IFI pour faciliter l’apport de liquidités dans le voisinage de l’UE, notamment par le biais de fonds de roulement, de financements commerciaux ou de moratoires sur le service de la dette.

L’UE réoriente également les programmes de soutien en cours afin de répondre aux besoins de l’Arménie pour répondre à la pandémie. En conséquence, 1,75 million d’euros ont déjà été décaissés dans le cadre d’un programme d’appui budgétaire à la réforme des politiques de finances publiques afin d’apporter un soutien immédiat au gouvernement.

Parallèlement, un nouveau programme de jumelage du ministère des Situations d’urgence en partenariat avec les agences suédoises et lituaniennes de protection civile a été approuvé et commencera bientôt pour améliorer la protection civile et la gestion des risques de catastrophe. La Commission est également prête à fournir une assistance à l’Arménie par le biais de TAIEX, son instrument d’égal à égal, en utilisant l’expertise, l’expérience et les exemples de bonnes pratiques des États membres de l’UE en matière d’évaluation des plans de réponse aux situations d’urgence et des systèmes de santé.