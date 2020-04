Communiqué de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes de France

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Patrick Devedjian.

Sa disparition brutale est un choc pour toute la communauté Arménienne et pour le monde politique. Patrick Devedjian a effectué un parcours brillant, sans oublier ses racines chrétiennes et Arméniennes. Il restera pour beaucoup un exemple d’excellence, d’engagement et de fidélité à son peuple d’origine.

L’Eglise Evangélique Arménienne s’associe à la douleur de sa famille et de l’Eglise Catholique Arménienne à laquelle il appartenait.

En cette veille de la semaine Sainte, nous prions afin que Dieu console tous les siens dans l’espérance de la résurrection que nous avons dans la résurrection du Christ.

Avec nos plus sincères et profondes condoléances, et nos prières.

Pasteur Joël Mikaélian

Président de l’Union des Eglises Evangéliques Arméniennes de France