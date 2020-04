Le gouvernement insiste : le traçage téléphonique est nécessaire pour lutter contre le Coronavirus

Le gouvernement arménien a continué de défendre hier sa décision controversée d’utiliser les données personnelles des téléphones portables pour lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Le ministre de la Justice, Rustam Badasian, a réitéré les assurances du gouvernement selon lesquelles la mesure extraordinaire ne porterait pas atteinte à la vie privée et aux droits civils des citoyens et ne serait pas utilisée pour écouter des personnalités de l’opposition.

Lors d’une conférence de presse, Badasian a insisté sur le fait que l’accès aux données de localisation et d’utilisation des téléphones portables aidera (...)