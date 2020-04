Il y aura bien un second tour pour les élections présidentielles

Ara Harutiunian, un homme d’affaires et ancien Premier ministre, a remporté le premier tour de élection présidentielle au Haut-Karabagh et fera face à Masis Mayilian lors d’un second tour qui aura lieu dans deux semaines, selon les résultats du vote publiés mercredi.

Les résultats officiels montrent également que le parti d’Harutiunian a remporté le plus grand nombre de sièges au prochain Parlement du Karabagh, pour lequel les habitants votaient également mardi.

Le taux de participation a été élevé (73%) malgré les inquiétudes concernant la propagation du coronavirus dans le territoire à population arménienne. Les autorités de Stepanakert n’ont enregistré aucun cas de coronavirus jusqu’à présent.

Selon la commission électorale centrale (CEC), Harutiunian a recueilli 49,3% des voix, manquant de peu le seuil pour remporter le scrutin présidentiel dès le premier tour. Mayilian est arrivé deuxième avec 26,4% des voix, suivi du général à la retraite Vitaly Balasanian, qui a obtenu 14,7%. Les 11 autres candidats à la présidentielle ont obtenu des scores plus anecdotiques.

De plus, le parti Patrie libre de Harutiunian a remporté plus de 40% des voix lors des élections législatives, et aura donc le plus grand groupe au sein de la nouvelle assemblée parlementaire locale.

Le parti Parti uni de Samvel Babayan, un autre général à la retraite, a terminé deuxième avec 23,6% des voix. Babayan avait dirigé l’armée soutenue par l’Arménie du Karabagh pendant et après la guerre de 1991-1994 avec l’Azerbaïdjan.

Trois autres partis ont également remporté des sièges au Parlement : il s’agit de Balasanian’s Justice (7,9%), de la branche du Karabagh de la Fédération révolutionnaire arménienne (6,4%) et du Parti démocrate (5,8%). Ce dernier est dirigé par Ashot Ghulian, le président sortant du Parlement.

Aucun des candidats à la présidentielle n’a été ouvertement soutenu pendant la campagne électorale par Bako Sahakian, le président sortant, ni même la direction politique de l’Arménie. Les deux personnalités arrivées en tête au premier tour ainsi que Balasanian occupaient auparavant des postes importants dans l’administration de Sahakian.

Balasanian a été un critique acerbe du gouvernement arménien actuel et du Premier ministre Nikol Pachinian en particulier depuis qu’il a démissionné de son poste de responsable de la sécurité du Karabagh l’année dernière. Les alliés politiques de Pachinian ont accusé le général de maintenir des liens étroits avec les anciens dirigeants arméniens renversés lors de la Révolution de velours de 2018.

Harutiunian a une relation beaucoup plus cordiale avec le gouvernement de Pachinian. Agé de 46 ans, il a été Premier ministre du Karabagh de 2007 à 2017. Il a de vastes intérêts commerciaux sur le territoire.

Pour sa part, Mayilian a été nommé ministre des Affaires étrangères en 2017. Il est parti en congé à la fin de l’année dernière pour se concentrer sur les élections.

L’Azerbaïdjan a toujours condamné les élections tenues au Karabagh comme étant illégitimes. Le ministère des Affaires étrangères à Bakou a déclaré mardi que ces élections vont également à l’encontre du droit azerbaïdjanais et international, et que le Karabagh est régi par un « régime illégal installé par l’Arménie ».

Les diplomates américain, russe et français codirigeant le groupe de Minsk de l’OSCE ont affirmé quant à eux que le Karabagh n’est pas reconnu comme un État indépendant par la communauté internationale et que « les soi-disant élections » ne peuvent pas prédéterminer le résultat des pourparlers de paix arméno-azerbaïdjanais qu’ils sont en train de négocier.

En revanche, l’Arménie a défendu la tenue de ces élections. Elle a cité un document de l’OSCE datant de 1992 mettant en avant l’idée que « les représentants élus du Haut-Karabagh » devraient également participer au processus de paix.