Le 2e tour des présidentielles en Artsakh opposera le 14 avril Arayik Haroutiounyan à Massis Mayilyan

Lors des élections présidentielles en Artsakh aucun candidat n’ayant franchi le seuil des 50% au premier tour, un second tour sera organisé le 14 avril. Arayik Haroutiounyan le leader du parti Azat Hayrénik (Patrie Libre) est arrivé en tête avec 49,26% des voix échouant ainsi pour quelques dizaines de voix seulement d’être élu Président de la République dès le 1er tour. Massis Mayilyan le ministre des Affaires étrangères est arrivé deuxième avec 26,4% des voix et Vitaly Balasanyan troisième avec 14,7% des voix. Le second tour opposera ainsi Arayik Haroutiounyan à Massis Mayilyan.

Ci-dessous les résultats du 1er tour des présidentielles pour les 14 candidats :

Kristine Balayan 202 voix (0,3%)

Vitaly Balasanyan 10 755 voix (14,7%)

Sergueï Amiryan 106 voix (0,2%)

Davit Babayan 587 voix (0,8%)

Bela Lalayan 162 voix (0,2%)

Arayik Haroutiounyan 36 076 voix (49,26%)

Hayk Khanumyan 962 voix (1,3%)

Davit Ishkhanyan 1 873 voix (2,56%)

Vahan Badasyan 743 voix (1%)

Masis Mayilyan 19 360 voix (26,4%)

Ashot Ghoulyan 1 683 voix (2,3%)

Rouslan Israëlyan 368 voix (0,5%)

Ashot Dadayan 198 voix (0,3%)

Melsik Poghosyan 141 voix (0,2%)

Krikor Amirzayan