Transports : de nouvelles restrictions pour éviter la propagation du Coronavirus

Les autorités ont suspendu les transports publics à Erevan et mis en place des barrages routiers à travers l’Arménie hier, en pleine intensification de leurs efforts pour ralentir la propagation du coronavirus.

Un groupe de travail du gouvernement arménien coordonnant ces efforts a annoncé les nouvelles restrictions aux déplacements après avoir prolongé mardi les restrictions existantes à la circulation des personnes et la fermeture de la plupart des entreprises du pays pour au moins dix jours.

Le ministère arménien de la Santé a révélé mercredi matin que le nombre de cas de coronavirus enregistrés avait augmenté de 39 cas, pour atteindre 571, au cours des dernières 24 heures. Le ministère avait signalé une augmentation légèrement plus rapide des infections à COVID-19 les jours précédents.

Mardi, le ministre de la Santé, Arsen Torosian, s’est dit préoccupé par ces taux d’infection. Il a prévenu que s’ils ne tombaient pas dans les jours à venir, l’Arménie aurait jusqu’à 2 000 cas de coronavirus d’ici le 14 avril.

« Si ce rythme persiste et que la courbe des cas de coronavirus ne devient pas plate comme en Corée du Sud, nous serons obligés de traiter le COVID-19 des patients présentant des symptômes légers ou nuls à domicile », a averti Torosian.

Le vice-Premier ministre Tigran Avinian, qui dirige le groupe de travail sur le coronavirus, a pour sa part affirmé qu’en renforçant le confinement national, le gouvernement espérait faire reculer l’épidémie.

Conformément aux nouvelles restrictions, tous les services de métro et de bus à Erevan vont être suspendus à partir de ce jeudi matin. Seuls les taxis seront autorisés à transporter des personnes jusqu’au 12 avril.

Les gens peuvent également se déplacer dans leur voiture ou celle des membres de leur famille ou de leurs collègues. Mais ils doivent prouver, y compris avec des documents signés par leurs employeurs, qu’ils ont quitté leur domicile pour travailler ou pour d’autres besoins urgents.

Au début de l’après-midi hier, la police et d’autres agences de sécurité ont mis en place des postes de contrôle sur les tronçons d’autoroute juste à l’extérieur d’Erevan et d’autres villes et villages arméniens. Ils ont vérifié tous les véhicules quittant ou entrant ces lieux.

Les services de bus entre la capitale arménienne et le reste du pays ont déjà été interrompus la semaine dernière.

Bon nombre des navetteurs restants à Erevan n’étaient pas satisfaits de l’interdiction temporaire des transports publics. Ils ont fait valoir qu’ils devaient aller travailler et ne pouvaient pas se payer des taxis quotidiennement.

« Je travaille dans un hôpital et je prodigue également des soins à domicile à une personne malade, a expliqué Liana Babayan, professionnelle de santé. Les travailleurs devraient pouvoir utiliser les transports en commun. Laissez-les simplement montrer leurs documents ou faire vérifier leur température. »

« Je dois maintenant aller travailler à pied, s’est plaint un autre habitant. Or, mon lieu de travail est loin de chez moi. »