Le Patriarche arménien de Constantinople Sahag Machalian a répondu à l’appel d’Erdogan pour les dons en faveur de l’opération « Ma Turquie, nous sommes suffisants »

L’archevêque Sahag Machalian Patriarche du Patriarcat arménien de Constantinople s’est joint à l’opération de dons au profit de la Turquie mise en place par le président turc Recep Tayipp Erdogan au nom de « la concorde nationale » ? Selon ermenihaber, cette opération s’intitule « Ma Turquie, nous sommes suffisants » et vise à affirmer l’indépendance de la Turquie. Le Patriarche Machalian auquel se sont joint des Arméniens proches de l’Eglise arménienne, ont réuni et offert la somme de 100 000 livres turques (un peu plus de 1000 euros) à la fondation qui gère l’opération « Ma Turquie, nous sommes suffisants ». L’objectif de l’organisation étant de lutter contre la pandémie du coronavirus sans appel à l’aide de l’étranger…Tout le pays est invité à y participer par des dons. Erdogan a montré l’exemple en offrant à la fondation le montant de ses 7 dernier salaires et appelant tous les membres du gouvernement et les fonctionnaires à suivre l’exemple de sa générosité… Erdogan a-t-il demandé à son gendre, ministre de l’Econome, une participation après sa richesse cumulée dans le trafic du pétrole avec Daech ?

Krikor Amirzayan