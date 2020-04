Les premiers résultats des élections (avec plus de 73% de participation)

Vers un deuxième tour entre Arayik Harutyunyan et Masis Mayilyan, selon les résultats préliminaires du scrutin présidentiel.

La présidente de la Commission électorale centrale d’Artsakh, Serbuhi Arzumanyan, a annoncé vers 14 h les premiers résultats des élections présidentielles. Ce sont l’ancien Premier ministre Arayik Harutyunyan et l’actuel ministre des Affaires étrangères, Masis Mayilyan, qui ont reçu le plus de voix. Cependant, aucun n’ayant remporté plus de 50% des voix, un second tour sera donc nécessaire. Sur les plus de 73% de votants, 49% se sont en effet prononcés en faveur d’Arayk Harutunyan, 26,4% pour Masis Mayilyan. Le général Vitali Balasanyan a pour sa part obtenu 14 ,7% des voix. Le candidat de la FRA Dashanaksutiun a récolté 2,56% des suffrages, Hayk Khanumyan, le plus jeune député (opposition) de l’actuel Parlement 1,23% des suffrages.

Rappelons qu’outre ce scrutin présidentiel, les électeurs du Karabagh étaient aussi appelées à élire hier leurs députés. Le scrutin, très suivi par les médias locaux, a été marqué par plusieurs plaintes relayées par les observateurs et que l’ombudsman du Karabagh est en train de traiter. Elles portent essentiellement sur des défauts d’enregistrement sur les listes électorales dans plusieurs bureaux de vote.

Deux éléments retiennent l’attention : d’abord le très fort score enregistré par Arayik Harutyunyan, ce qui va poser la question des soutiens des autres candidats pour le deuxième tour. Ensuite, la très forte participation, en dépit de la menace du coronavirus, la République d’Artskah n’ayant toutefois aucun cas déclaré et les précautions dans les bureaux de vote – port de gants, de masques, désinfection au gel hydroalcoolique – ayant été mises en place.

Le deuxième tour devraient se tenir le 14 avril, les résultats officiels et définitifs seront publiés le 7 avril.

Texte : Laurence Ritter / Photo : Max Sivaslian