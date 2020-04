L’hommage du Secrétaire d’État Gabriel Attal

Le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, a tenu à rendre hommage à Patrick Devedjian sur sa page Facebook.

« Patrick Devedjian était un esprit d’une finesse et d’une culture hors norme. Échanger avec lui, c’était tout à la fois confronter des idées, partager des découvertes, se remettre en question, rire, apprendre, beaucoup... Je garde un souvenir ému d’un voyage avec lui à Erevan, à l’écouter parler la gorge serrée du génocide arménien...puis avec entrain de la coopération laitière entre les Hauts-de-Seine et le Tavouch. Merci à lui d’avoir montré par son parcours combien la politique est tout autant affaire d’engagements que de passions. Sincères condoléances à sa famille et ses proches. »