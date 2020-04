L’hommage de Gilbert Léonian

A l’attention de Sa sainteté GREGOIRE PIERRE XX, Catholicos Patriarche de Cilicie des Arméniens Catholiques,

A l’attention de Mgr Yeghia YEGHIAVIAN, Evêque des Arméniens catholiques de France,

Aux membres du clergé,

Aux fidèles,

Chers frères en Christ,

Je voudrais vous adresser mes messages fraternels de sympathie et de condoléances,

à l’occasion du décès brutal de notre cher Patrick Devédjian.

Au-delà de notre profonde tristesse personnelle et communautaire, nous mesurons combien en tant que membre fidèle et dévoué de votre Eglise, votre douleur est profonde.

Certes nous savons que les voies du Seigneur sont insondables et que nous sommes tous ici bas « voyageurs et pèlerins sur cette terre ».

Mais dans notre humanité et nos limites humaines, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous poser des questions sur le pourquoi d’une mort si soudaine et pourquoi le départ d’une personnalité aussi attachante, généreuse et dévouée que celle de Patrick Devédjian.

Lors de la cérémonie religieuse de demain, sachez que je serai en communion de prière avec vous, sa famille et l’immense foule de ses amis et de ses admirateurs.

Nous perdons un grand homme.

Que Dieu console, soutienne et bénisse tous ses bien aimés et toutes celles et tous ceux qui l’ont connu.

Recevez mon affection fraternelle en Jésus-Christ,

Badvéli Gilbert LEONIAN

TEMOIGNAGE PERSONNEL

Je suis bouleversé et choqué par le décès brutal de notre cher ami Patrick Devédjian.

J’ai eu le plaisir de le connaître et de le côtoyer depuis de longues années et à de nombreuses reprises.

Patrick était un homme d’exception.

Malgré les hautes fonctions qu’il a occupées avec beaucoup de compétences, Patrick était resté abordable, humble, plein d’humanité et toujours disponible pour défendre les grandes causes.

Brillant orateur, homme de conviction, il fut l’une des pièces maîtresses pour le combat qui aboutira à la reconnaissance du génocide arménien le 29 Janvier 2001.

La France perd l’un de ses fidèles et brillants serviteurs de l’état.

Le peuple arménien perd l’un de ses fils le plus investis pour la pérennité de l’identité arménienne.

Enfin l’humanité perd un artisan de paix et de dialogue entre les peuples et les cultures.

Pour toutes ces raisons, ce dimanche 29 Mars 2020 restera un jour de deuil.

Patrick Devédjian nous a quittés, victime de cette terrible pandémie du coronavirus.

Sa place restera à jamais vide.

Que Dieu console son épouse et chacun des membres de sa famille.

Que Dieu bénisse son souvenir et son œuvre.

Au nom de ma fidèle amitié,

Pasteur Gilbert Léonian

Alfortville