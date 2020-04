Annulation de la cérémonie des obsèques

Bonjour,

Malheureusement, au vu des circonstances sanitaires actuelles, la famille de Monsieur Patrick DEVEDJIAN a préféré annuler la cérémonie des obsèques qui devait avoir lieu aujourd’hui à 11 heures.

Le corps du défunt sera inhumé dans la plus stricte intimité à Antony.

Afin de lui rendre l’hommage qu’il mérite, une Messe sera bien entendu organisée dès que possible à la Cathédrale Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France afin que sa famille, ses amis et tous ses proches puissent lui dire au revoir et lui témoigner leur affection.

Toujours unis dans la prière,

Association Sainte Croix