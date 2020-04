Le timbre est dédié au 400e anniversaire de la colonisation arménienne de Nor Julfa. Nor Julfa est le quartier arménien d’Ispahan, en Iran, situé le long de la rive sud de la rivière Zayande. Fondée et nommée d’après la plus ancienne ville de Julfa (Jugha), au Nakhichetvan au début du XVIIe siècle, c’est toujours l’un des quartiers arméniens les plus anciens et les plus grands du monde.

Concepteur : A. Fljian

Taille : 56,00x56,00 mm