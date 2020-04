Un paquebot avec 383 passagers en quarantaine, 20 cas de coronavirus

Athènes, 31 mars 2020 (AFP) - Un paquebot grec avec 383 personnes à son

bord, en provenance de Turquie et à destination de l’Espagne, faisant escale

dans le port du Pirée, près d’Athènes, a été placé en quarantaine après qu’une

vingtaine de passagers ont été testés positifs au nouveau coronavirus, a-t-on

appris mardi auprès de la police portuaire.

Arrivé le 22 mars au Pirée, le paquebot Eleftherios Venizelos, appartenant

à une société maritime grecque, "n’a pas pu poursuivre son itinéraire vers

l’Espagne où la situation liée au nouveau coronavirus est grave", a indiqué à

l’AFP une responsable du bureau de presse de la police portuaire.

Une vingtaine de passagers ont été testés positifs au Covid-19 et le

paquebot doit rester au Pirée, selon cette même source.

Parmi les 383 passagers, équipage compris, figurent 33 Grecs, selon les

garde-côtes qui n’ont pas fourni pour l’instant plus d’informations sur la

nationalité des autres passagers.

La Grèce déplore actuellement 47 décès et 1.212 cas de Covid-19 pour une

population de près de 11 millions d’habitants.