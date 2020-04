Communiqué du Père J-H. Bezdikian Directeur du Collège Arménien de Sèvres

Patrick Devedjian a disparu. Par ses fonctions politiques, il faisait partie des citoyens les plus éminents de la France. Par son engagement dans la Cause arménienne et l’Arménie, il faisait partie des membres les plus éminents de la Diaspora. Pour le directeur du Collège Arménien, que je suis et qui l’avais connu dans sa jeunesse, il était simplement un frère, à l’affection attentive, profonde et permanente, et il l’est resté jusqu’à ses derniers jours.

A la veille de ses obsèques, je tiens à m’associer pleinement à la douleur de sa famille.

Père J-H. Bezdikian.