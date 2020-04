L’hommage de la Chrédo

Patrick Devedjian a perdu sa dernière bataille contre la pandémie virale et tiré sa révérence. Lui qui a gagné toutes les batailles en défendant les autres, ses administrés et ses concitoyens mais surtout ses batailles pour les Droits de l’Homme et pour la mémoire humaine.

C’est principalement grâce à lui que la France a franchi le pas et reconnu le genocide turque contre les arméniens.

Il a été un fervent défenseur de la cause des chrétiens d’Orient persécutés et menacés et un inconditionnel soutien de la Coordination des Chrétiens d’Orient en Danger (CHREDO) depuis sa création.

La CHREDO le pleure et perd avec sa disparition un pilier majeur dans son combat. La CHREDO représentée par son président, son bureau exécutif et ses membres, présente ses sincères condoléances à sa famille , à la communauté franco-arménienne et à tous ceux qui comptaient sur lui au quotidien.

Chrétiens d’Orient en Danger