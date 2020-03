Arthur Aleksanyan. Je vous assure qu’en 2021 mes objectifs ne changeront pas

Le lutteur gréco-romain, champion olympique, quintuple champion d’Europe et triple champion du monde Arthur Aleksanyan a fait son entrée sur Instagram.

« Chers compatriotes, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, les Jeux Olympiques ont été reportés. Bien que pour le moment je sois en très bonne forme et que je veuille aller aux Jeux Olympiques avec une volonté inébranlable de ramener de l’or, mais pour moi, l’homme est la valeur la plus élevée, et nous avons tous une préoccupation en ce moment : tout faire pour préserver la santé des gens. Je vous assure qu’en 2021 mes objectifs ne changeront pas, et je ferai tout pour gagner la médaille d’or des Jeux Olympiques et donner la joie de la victoire à mes compatriotes. Soyez en bonne santé », a écrit Arthur Aleksanyan.