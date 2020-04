L’hommage de Martine Vassal

Je suis immensément émue par la disparition de Patrick Devedjian, emporté par le covid-19. Je perds un ami, un collègue, avec lequel nous partagions tant de points communs. D’abord celui de l’engagement franc et permanent pour notre pays, pour notre territoire. Patrick faisait partie des grands hommes politiques français, en tant que parlementaire, puis comme ministre. Mais il n’avait jamais coupé avec son ancrage local, à la tête du Conseil départemental des Hauts-de-Seine.

Il était aussi profondément habité par sa culture arménienne et n’avait jamais cessé de plaider pour la reconnaissance du génocide. Oui, nous partagions ces racines, cette culture qui nous ont tant apporté dans notre parcours de vie.

J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches, à qui j’apporte également tout mon soutien, au nom des institutions que je dirige. Le coronavirus frappe indifféremment chacun d’entre nous, quels que soient notre âge ou notre statut social. Cette maladie ne fait pas que grossir les statistiques, toujours plus dramatiques d’heure en heure. Elle brise aussi notre cercle familial, notre équilibre personnel et professionnel. Continuons d’être forts et prudents à chaque instant, ne serait-ce que par respect pour ceux qui nous ont quittés tragiquement.