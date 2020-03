Elections présidentielles et législatives en Artsakh : participation de 72,7%

A 20 heures mardi 31 mars les bureaux de vote des élections présidentielles et parlementaires de l’Artsakh furent fermés. 76 471 électeurs sur les 103 553 inscrits se sont déplacés soit une participation de 72,7% des inscrits a déclaré Srbouhi Arzoumanyan la présidente de la Commission centrale électorale de la République de l’Artsakh.

La participation fut de 70,6% à Stepanakert avec 27 893 électeurs qui se sont déplacés. Pour les autres régions on note 79,4% (9 611) à Askeran, 76,3% (6 707) à Hadrout, 73,3% (9 942) à Martakert, 72,5% (12 657) à Martouni, 74,8% (1 600) à Chahoumian, 71,7% (2 853) à Chouchi, 67,5% (4 799) à Kashatagh et 52,2% (409) à Erévan.

Krikor Amirzayan