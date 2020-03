Revue de la presse arménienne du 31 mars 2020

532 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 532 cas de coronavirus dans le pays dont 30 ont été guéris et 3 patients sont décédés.

Le Parlement vote contre un projet de loi du gouvernement visant à permettre aux autorités d’utiliser les données de localisation mobile des citoyens pour retrouver les contacts directs des nouveaux cas de coronavirus/ Lors de la deuxième lecture le Parlement a voté contre un projet de loi du gouvernement en vertu duquel les organes de l’État chargés de faire respecter l’état d’urgence pourraient obtenir les données sur les déplacements, les appels téléphoniques et les SMS des Arméniens pour retrouver les contacts directs des nouveaux cas confirmés de coronavirus. Le projet de loi n’a reçu que 65 voix, alors qu’il en fallait 67 pour qu’il soit adopté. Le Parlement avait adopté le projet en première lecture par 57 voix pour, 27 contre et 1 abstention. Seuls les députés du parti au pouvoir avaient voté pour, alors que les partis d’opposition avaient fortement rejeté l’initiative. En présentant le projet de loi, le Ministre de la Justice, Rustam Badassian, a déclaré que celui-ci permettrait aux autorités d’identifier et d’isoler plus facilement les personnes qui ont été exposées aux personnes infectées. Il a souligné que les autorités n’auront pas accès au contenu des appels téléphoniques. Les deux partis d’opposition parlementaire ont rejeté cette explication, affirmant que les pouvoirs extraordinaires recherchés par le gouvernement constituent une violation politiquement dangereuse de la vie privée des citoyens et ne contribueront pas à contenir l’épidémie. En outre, ils ont fait valoir que de nombreux Arméniens utilisent des systèmes de messagerie vocale et textuelle en ligne pour communiquer entre eux. Le Président du Parlement, Ararat Mirzoyan, et d’autres députés pro-gouvernementaux de haut rang ont également remis en question la pertinence du projet de loi. Samvel Martirosyan, spécialiste des technologies des médias, avait également remis en question la pertinence du projet de loi. Selon lui, il s’agit de l’application de mesures disproportionnées, car on ne voit pas bien comment cela peut aider du point de vue de la quarantaine. Il a ajouté que c’est plutôt un bon outil du point de vue du contrôle politique et qu’il est nécessaire d’avoir un contrôle public sur la collecte et la destruction de ces données à l’avenir.

Les autorités sanitaires arméniennes demandent l’interdiction des autopsies sur les décès dus aux coronavirus pour contenir l’épidémie/ Le Parlement a adopté en première lecture un projet de loi du gouvernement visant à interdire les autopsies des personnes décédées à cause du coronavirus. La vice-ministre de la Santé, Anahit Avanesyan, a déclaré aux députés que les services d’autopsie actuels du pays n’ont pas les conditions et les normes nécessaires pour mener à bien cette procédure. Elle a déclaré qu’étant donné que le niveau de contagiosité de la maladie n’est pas encore entièrement étudié et que, de plus, on ignore encore combien de temps la maladie reste active après le décès, pratiquer une autopsie peut entraîner de graves conséquences et accroître la propagation.

Le gouvernement va verser des paiements ponctuels aux Arméniens touchés par la crise économique due au coronavirus/ Le gouvernement a approuvé lundi des paiements uniques destinés aux personnes qui ont été temporairement sans emploi ou licenciés en raison de la situation économique liée au coronavirus, ainsi qu’aux propriétaires de petites entreprises forcés d’arrêter leurs activités au cours des dernières semaines. Les Arméniens qui ont perdu leur emploi depuis le 13 mars recevront 68 000 drams (124 euros) chacun, tandis que les femmes enceintes au chômage dont le mari a été licencié pendant la même période recevront 100 000 drams (182 euros). Les femmes enceintes célibataires et sans emploi pourront également bénéficier de cette aide. Selon le gouvernement, plus de 100 000 employés des hôtels, des agences de voyage, des restaurants, des magasins de vêtements et d’autres entreprises qui ont été fermés après le 13 mars constituent la troisième et principale catégorie de bénéficiaires de l’aide. En fonction de leur salaire mensuel, ceux-ci recevront entre 68 000 et 136 000 drams (124 et 248 euros) de compensation. Le gouvernement versera des sommes similaires aux petits entrepreneurs individuels également touchés par la confinement. S’exprimant lors d’une réunion du cabinet, le Premier ministre Nikol Pachinian a clairement indiqué que le gouvernement n’avait pas l’intention de dédommager les employés qui ont n’ont pas été déclarés et n’ont pas payé d’impôts. Les politiciens de l’opposition ont cependant exprimé de sérieuses inquiétudes quant à la situation de ces personnes. Ils ont exhorté le gouvernement à s’occuper d’eux également. Le vice-premier ministre Mher Grigorian n’a pas exclu la possibilité d’une telle assistance lorsqu’il s’est exprimé plus tard dans la journée. Il a cependant souligné que le gouvernement ne voyait actuellement aucun mécanisme efficace pour étendre le programme d’aide aux employés non déclarés.

Deux soldats arméniens et un civil blessés par les tirs à la frontière azerbaïdjanaise/ Selon la porte-parole du Ministère de la Défense, le 30 mars au soir les troupes azerbaïdjanaises ont fait une tentative de pénétration subversive en direction des positions arméniennes vers Noyemberyan, dans la région de Tavush. Selon le Ministère, les forces azerbaïdjanaises ont également tiré sur deux villages arméniens situés dans la région : Baghanis et Voskevan. Le Ministère indique que l’adversaire a été repoussé, mais que deux soldats et un adolescent résidant dans le village Voskevan ont été blessés. Le Ministère arménien des Affaires étrangères a fermement condamné les tentatives de l’Azerbaïdjan d’aggraver la situation à la frontière. Le communiqué indique notamment : « Cette violation non provoquée du cessez-le-feu n’a aucune justification, surtout aujourd’hui, alors que tous les pays du monde mobilisent leurs ressources médicales dans la lutte contre le COVID19. Par de telles actions l’Azerbaïdjan ignore les appels de la communauté internationale, en particulier des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE et du secrétaire général des Nations unies, à respecter strictement le cessez-le-feu et à s’abstenir de toute provocation pendant cette période. Cet incident militaire démontre que soit la partie azerbaïdjanaise n’a aucun contrôle sur les actions de ses unités militaires à la frontière, soit elle intensifie délibérément la situation, portant ainsi l’entière responsabilité de ses conséquences ».

La Commission européenne a alloué 140 millions d’euros pour les besoins les plus immédiats des pays partenaires de l’Est/ Dans le cadre de sa réponse globale à l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne a alloué 140 millions d’euros pour les besoins les plus immédiats des pays partenaires de l’Est, y compris pour l’Arménie. En outre, la Commission va également réorienter l’utilisation des instruments existants, d’un montant allant jusqu’à 700 millions d’euros, dans toute la région pour contribuer à atténuer l’impact socio-économique de la crise du coronavirus.

L’industrie du tourisme arménienne a subi des pertes d’environ 134 750 000 dollars au premier trimestre/ Selon le Comité du tourisme d’Arménie, l’industrie du tourisme arménienne a subi des pertes d’environ 134 750 000 dollars au premier trimestre à cause de la pandémie de coronavirus.

Les autorités des Pays-Bas placent l’Arménie sur la liste des « pays d’origine sûrs »/ L’ambassade d’Arménie aux Pays-Bas informe que par décision du secrétaire d’État à la migration au ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas, l’Arménie est placée sur la liste des « pays d’origine sûrs ». La secrétaire d’État a informé dans sa lettre que les changements intervenus en Arménie en 2018 ont favorisé l’instauration de l’État de droit dans le pays et que le nombre de demandeurs d’asile en provenance d’Arménie a considérablement diminué.

Rédaction : Léna Gyulkhasyan

Ambassade de France