Revue de la presse arménienne du 27 mars 2020

329 cas confirmés de coronavirus, premier décès/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 329 cas de coronavirus dans le pays dont 18 ont été guéris et un patient est décédé. Le premier décès dû au coronavirus a été confirmé le 26 mars. La victime, âgée de 72 ans, souffrait de multiples problèmes médicaux, dont une maladie cardiaque. Plus tôt dans la journée les autorités avaient déclaré que deux personnes âgées atteintes de coronavirus étaient dans un état extrêmement grave. Selon le Premier ministre Nikol Pachinian, l’une d’entre elles est un citoyen américain. Le Ministre de la santé Arsen Torosyan a déclaré que le taux d’infection par COVID-19 en Arménie diminuait lentement grâce au confinement. Pachinian a également déclaré que l’Arménie a jusqu’à présent évité le « pire des scénarios » de la propagation du virus.

Retour sur les cas enregistrés dans l’armée/ Les médias reviennent sur la confirmations du virus chez trois militaires (cf. revue du 26 mars 2020). Selon le Ministre de la Défense, David Tonoyan, les trois cas sont liés entre eux et sont liés à l’un des foyers du virus enregistré plus tôt dans le pays. Il a déclaré que des mesures préventives globales étaient prises dans l’armée, mais que « néanmoins, il est impossible d’empêcher la propagation du virus dans l’armée car une grande partie des militaires sont en contact quotidien avec la population civile ». Tonoyan a déclaré que les trois soldats venaient d’une base militaire qui n’est pas en service de combat. Les trois soldats ont été isolés avant la confirmation. Tous les contacts directs des militaires ont été mis en quarantaine et 32 autres soldats ont été testés. Selon Tonoyan, la base militaire où les cas ont été confirmés est située « à une distance significative de la ligne de front ». Tonoyan a déclaré que des mesures renforcées étaient prises au sein de l’armée.

Le gouvernement dévoile son programme visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus/ Le gouvernement a approuvé le programme destiné à atténuer l’impact économique de la pandémie de coronavirus sur les entreprises et les citoyens. Cette aide de grande envergure est principalement destinée aux entreprises en difficulté. Le programme permet à la plupart des entreprises arméniennes ainsi qu’aux agriculteurs de bénéficier d’une assistance financière ou de subventions de crédit. En particulier, les entreprises et les entrepreneurs individuels solvables recevront des subventions d’une valeur de 500 millions drams (un peu plus d’un million de dollars) s’ils s’engagent à utiliser cet argent pour payer les salaires de leurs employés, acheter des équipements ou des matières premières ou payer des impôts. Le programme ne s’appliquera pas aux banques, aux compagnies d’assurance et aux casinos arméniens. Le gouvernement a promis des subventions supplémentaires aux petites entreprises qui n’ont pas licencié d’employés ces dernières semaines. Le montant de ce financement dépendra du volume de leur chiffre d’affaires annuel. Le gouvernement permettra également aux petites entreprises de recevoir des prêts à faible taux d’intérêt. Les banques seront également payées pour fournir des crédits avantageux aux agriculteurs de tout le pays. Ces derniers pourront emprunter jusqu’à 1 million de drams (2041 dollars) chacun et éviter de payer des intérêts pendant deux ans. Si les agriculteurs créent des coopératives et lancent de grands projets agricoles, le gouvernement les cofinancera. En ce qui concerne l’aide aux citoyens, les parents ayant des enfants de moins de 14 ans et qui sont devenus chômeurs entre le 13 et le 25 mars, recevront une allocation unique de 100,000 drams (200 dollars). Nikol Pachinian a insisté sur le fait que le programme d’aide n’aidera pas seulement l’économie nationale à surmonter la tempête, mais qu’il préparera également le terrain pour une nouvelle expansion pendant la période post-épidémique.

Modifications à la décision sur les restrictions de mouvement/ Le commandant de l’état d’urgence, Tigran Avinyan, a apporté des modifications à la décision sur les restrictions de mouvement. Maximum un passager adulte peut être transporté dans un minibus, cependant une personne handicapée peut voyager avec un soignant. Il n’y a aucune restriction quant au nombre d’enfants transportés.

Karabakh interdit temporairement l’entrée des passagers en provenance d’Arménie/ Les autorités de facto du Karabakh ont interdit l’entrée des passagers en provenance d’Arménie. Selon elles, cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures visant à prévenir la propagation du coronavirus. Les exceptions ne concernent que les personnes enregistrées dans le Haut-Karabakh, le transport de marchandises et les membres des missions d’observation électorale et les journalistes qui doivent couvrir les élections prévues pour le 31 mars.

Un hôtel à Erevan offre au personnel médical des chambres pour l’auto-quarantaine/ Un hôtel à Erevan a mis à la disposition du personnel médical de l’hôpital des maladies infectieuses de « Nork » (qui ne traite uniquement les patients atteints de coronavirus) 100 suites pour que ceux-ci puissent l’utiliser pour dormir et retourner au travail. Le personnel de l’hôpital, qui ne rentre pas chez eux depuis des semaines afin de protéger leur famille d’une éventuelle infection, ont hautement apprécié le geste.

Report des audiences du procès de Serge Sarkissian en raison du coronavirus/ Le tribunal d’Erevan a accepté de reporter d’un mois les audiences du procès de l’ancien président Serge Sarkissian, qui devaient reprendre le 26 mars. Les avocats de Sarkissian avaient demandé ce report en début de semaine en invoquant la situation épidémiologique en Arménie.

Nominations « sans précédent » : deux villes arméniennes auront des commissaires femmes/ Deux femmes officiers de police de haut rang ont été nommées à des postes de direction dans deux villes arméniennes (Gugark et Tsaghkadzor). Le Premier ministre Nikol Pachinian a décrit ces nominations comme « sans précédent dans l’histoire de l’Arménie ». Selon lui, cela s’inscrit dans la poursuite de la politique visant à accroître la participation des femmes dans tous les secteurs de la vie publique.

